Foi localizado no fim da tarde desta sexta-feira, dia 20, o corpo de uma mulher, jogado às margens da BR 153. A principal suspeita é que o corpo seja de Andréia de Oliveira, que estava desaparecida desde a noite da quarta-feira, dia 18. Ela estava jogada em um barranco a dez metros da rodovia, nas proximidades do Britador da empresa Vanderlei Materiais de Construção.

Conforme informações preliminares, o corpo foi localizado por um catador de latinha, que teria se aproximado da margem da rodovia para catar um objeto, quando percebeu um cadáver, jogado logo abaixo da estrada. A Delegacia de Investigação Criminal, DIC/Fron, foi chamada e fez o isolamento do local até a chegada do IGP, que fez o recolhimento do corpo e encaminhou para o Instituto Médico Legal de Concórdia.

De acordo com relatos, a vítima estava vestida com trajes esportivos, o que reforça a suspeita de que o corpo seja mesmo de Andréia Oliveira. A vítima estaria ainda com as mãos amarradas. Conforme informado pela Rádio Aliança, ela foi vista pela última vez na noite da quarta-feira, dia 18, quando saiu de casa para jogar futebol com as amigas. Depois disso, ela não deu mais notícias de seu paradeiro.

Após a confirmação da identidade da vítima e as circunstâncias da morte, a Polícia Civil irá investigar a autoria desse crime.