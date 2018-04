Ele se envolveu em colisão entre carro e motocicleta, no cruzamento das ruas Segundo Dalla Costa e Marcelino Ramos.

O motorista do veiculo Astra, envolvido em acidente na noite da quarta-feira, dia 18, teve perna amputada e está preso. Ele passou por audiência de custodia na quinta-feira, dia 19, e a Justiça determinou que ele repoderá o processo recolhido no Presídio Regional de Concórdia.

Ele estava no veículo que supostamente não teria obedecido ordem de parada e, em seguida, colidido contra a motocicleta, deixando o condutor ferido. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Marcelino Ramos e Segundo Dalla Costa. Com a colisão, a motocicleta foi arrastada por aproximadamente 30 metros.

De acordo com a PM, o condutor do carro não possui Carteira de Habilitação. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado apontou o consumo de bebida alcoólica.

O motociclista, Jair Alves dos Santos, teve uma das pernas amputadas. Ele passou por cirurgia durante a tarde desta sexta-feira, dia 20, e foi encaminhado à UTI para recuperação.





Através das redes sociais, a família está pedindo doação de sangue A+. Quem puder doar, pode procurar o Banco de Sangue do Hospital São Francisco.

(Com informaçõe do repórter André Krüger).