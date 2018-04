Governo do Estado assina convênio com hospital de Ipumirim

O Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, firmou convênio de R$ 50 mil com o Hospital Beneficência Camiliana do Sul mantenedora do Hospital São Camilo de Ipumirim, nesta sexta-feira, 20. A assinatura ocorreu na Agência de Desenvolvimento Regional – ADR com o presença do secretário Regional, Wagner Bee, gerente da Saúde, Lurdes Mariza Foscarini, prefeito Municipal de Ipumirim Volnei Schimidt e do administrador do hospital São Camilo, Jean Carlo Delposso.



Os recursos serão destinados para auxiliar no custeio e manutenção dos serviços de saúde do hospital com a finalidade de oferecer melhor assistência a saúde dos usuários do SUS da região.

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)