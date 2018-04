O motociclista, Jair Alves dos Santos, que sofreu um acidente na noite de quarta-feira, dia 18, em Concórdia, teve uma das pernas amputadas nesta sexta-feira, dia 20. Ele passou por cirurgia durante a tarde e foi encaminhado à UTI para recuperação.

A família está pedindo, através das redes sociais, doação de sangue A+. Quem puder doar, pode procurar o Banco de Sangue do Hospital São Francisco.

O acidente:

A colisão envolveu um Astra e a moto de Jair na noite de quarta-feira. O acidente aconteceu por volta das 23h no início da Rua Marcelino Ramos, na esquina com a Rua Segundo Dalla Costa, próximo à Mudanças Braatz.

De acordo com as informações apuradas na noite do fato, o condutor do Astra subia em alta velocidade e pouco antes de bater, não obedeceu uma ordem de parada da Polícia Militar. Ele atingiu a moto que descia e as marcas no asfalto mostram que ela foi arrastada por mais de 30 metros.

O motociclista estava sozinho e foi atendido pelos Bombeiros Voluntários. Ele apresentava fratura de fêmur, suspeita de fratura de clavícula e no ombro e hemorragia interna. Ele foi conduzido ao Hospital São Francisco para receber atendimento médico.

De acordo com a PM o condutor do carro não possui Carteira de Habilitação. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado apontou o consumo de bebida alcoólica. Os ocupantes do carro não se feriram.