Briga pela Liderança na rodada do fim de semana no Estadual LCF

A quinta rodada do Estadual da Liga Catarinense inicia nesta sexta-feira com dois jogos. Competição pode ter novos líderes. ADAF Saudades e Maravilha lideram a chave A, enquanto que AGN Capinzal e Lages lideram a chave B.



Pinhalense, Piratuba e Catanduvas brigam por fora e podem chega aa liderança com tropeços na rodada. Confira:



Pinhalense e Guarany revivem clássico e abrem a quinta rodada do Estadual da Liga Catarinense neste final de semana.

A partida marca a abertura da quinta rodada da chave A. A equipe da Pinhalense ocupa a terceira colocação e pode assumir a liderança provisória em caso de vitória.



Já a equipe do Guarany Futsal faz mais um jogo fora de casa e busca a segunda vitória na competição. Com 3 pontos ganhos, a equipe de Xaxim ocupa a sexta colocação na chave.



No sábado, mais três jogos completam a rodada:



Em Seara, Seara Futsal e AAPF Palmitos se enfrentam na briga por mais três pontos no campeonato. A equipe de Seara ocupa a quinta colocação com 4 pontos, enquanto que a AAPF Palmitos está na quarta posição com 6 pontos. A equipe de Seara vem de derrota fora de casa, enquanto que Palmitos goleou o até então líder Maravilha no último sábado.



Em Dionísio Cerqueira, a equipe do Arsenal recebe o Expresssivo Futsal após a primeira vitória no Estadual. O Arsenal deixou a lanterna e assumiu a sétima colocação com 3 pontos. Já o Expressivo segue sem vencer e conquistou apenas 1 ponto no empate da última rodada.



Fechando a rodada, em Maravilha, o Maravilha Futsal busca a reabilitação diante do novo líder ADAF Saudades. A equipe saudadense assumiu a liderança mesmo sem jogar na última rodada. Já o Maravilha Futsal vencendo retoma a liderança na chave.



Abrindo a rodada pela chave B, nesta sexta-feira, a equipe do Caçador recebe a equipe do Piratuba Futsal. A equipe da casa possui 4 pontos e quer voltar a vencer no Estadual. Já o Piratuba possui 8 pontos e está de olho na liderança do Estadual.



Em Capinzal, tem duelo de gigantes. A equipe da AGN Capinzal, líder da chave, recebe o ADC/Curitibanos. As duas equipes já travaram grandes duelos na Liga Catarinense. Nesta temporada, é o primeiro confronto. A equipe da AGN lidera com 100% de aproveitamento, enquanto que o ADC ocupa a quinta posição com 4 pontos.



Em Joaçaba, o Cruzeiro recebe o Lages Futsal. A equipe do Cruzeiro ainda não venceu e busca a sua primeira vitória dentro de casa. Já o Lages, 100% na liga busca a vitória para estar na liderança da chave.



Fechando a rodada na chave, em Fraiburgo, a equipe do Fraiburgo Futsal recebe o AC Coração do Constestado. Ambas ainda não venceram na competição e buscam no clássico, a primeira vitória no Estadual. As duas equipes dividem a lanterna da chave ainda sem pontuar.

(Fonte: Ascom/LCF)