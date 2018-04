Homem é atingido por golpes de faca no centro de Concórdia

O adolescente, E.S.F, 17 anos, desferiu golpes de faca contra um homem, V.A.A, de 25 anos, na tarde desta sexta-feira, dia 20. O fato aconteceu em frente ao Via Passarela, em Concórdia, por volta das 14:30h. A vítima foi atingida por um dos golpes, na região do peito, e foi socorrida por uma equipe do Samu e levada para o Hospita São Francisco.

De acordo com informações apuradas, o homem foi encaminhado ao Centro Cirúrgico.

O autor foi detido pela Polícia Militar minutos depois, na Rua Dr. Maruri, a cerca de 500 metros do crime. Ele estava com a faca e foi conduzido à Delegacia de Proteção À Criança, Mulher e Idoso, DPCAMI.

Em depoimento à PM, o menor afirmou que seu pai teria sido agredido, também com uma faca, por V.A.A. O adolescente ainda relatou que estaria sendo ameaçado.