O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta sexta-feira, 20 de abril o balanço do primeiro trimestre na geração de emprego. Segundo os dados do Caged, em março Concórdia criou 35 novas oportunidades de trabalho. Foram 1.056 contratações e 1.021 demissões. Ainda não estão disponíveis os números por setores.

No primeiro trimestre de 2018 Concórdia teve saldo positivo de 648 oportunidades de trabalho. Foram 3.641 contratações e 2.993 demissões. O mês que apresentou os melhores números foi fevereiro com a criação de 467 vagas. Janeiro teve 150 novos empregos e março mostrou uma redução, chegando a 35.

Em Santa Catarina o saldo do trimestre é de 25.398 novas vagas de trabalho com carteira assinada. No saldo de março o Estado gerou 3.023 empregos formais. O ranking nacional no mês passado também é positivo, com a geração de 56.151 novas vagas.