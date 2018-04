Escolha das representantes do Kerb de Peritiba será realizada na noite de hoje

São cinco candidatas em cada categoria, a adulta e a infantil. Elas desfilam na noite desta sexta-feira, dia 20, no salão Paroquial da Igreja Católica a partir das 20h. Também será realizada a abertura oficial do Kerbfest 2018.

A diretora de Cultura de Peritiba garante que o público e os jurados vão gostar do evento. “Está tudo preparado. As 10 candidatas são muito bonitas e os jurados terão trabalho”, adianta ela.

As candidatas da categoria infantil são Agatha Valentine Damaceno,Eduarda Gabriele Spielmann, Kauane Vitória Piassa, Michele Luiza Neise Gross e Seyza Marta Moraes Oliveira. Na categoria adulta também as inscritas são, Andressa Wuaden, Bárbara Cristina Finger, Samantha Danielle Welter, Tailana Camila Dambrós e Taimara Camila Chinelato Lohmann.

Após a escolha haverá baile com a Banda Continental. Os ingressos custam R$ 15,00. As demais atividades do Kerbfest deste ano serão realizadas entre os dias 19 e 26 de maio. "Ainda estamos definindo alguns detalhes da proigramação, mas em breve vamos divulgar ela por completo", relata Marlene.