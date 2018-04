Atletas de nove cidades da região Oeste participarão nesta sexta-feira, dia 20, da XII Olimpíada Regional das Apaes do Contestado.

Os jogos, sediados em Ponte Serrada, contarão com a presença de esportistas de Água Doce, Faxinal dos Guedes, Catanduvas, Concórdia, Irani, Passos Maia, Seara e Vargem Bonita, além da cidade anfitriã.

As atividades esportivas ocorrerão durante todo o dia, com provas de atletismo, futsal, bocha, tênis de mesa e dominó. As modalidade serão disputadas nos complexos esportivos Jorge Konder Bornhausen durante a manhã e Pedro Domingos Bortolaz à tarde.

A recepção das delegações inicia às 7h15 no Centro Comunitário, no Centro da cidade. No local também haverá um almoço ao meio-dia e em seguida a abertura oficial dos jogos, às 13 horas.

