A Polícia Civil de Concórdia deve iniciar os trabalhos de investigação sobre o que pode ser considerado dois casos de desaparecimento de pessoas, em Concórdia. Os dois casos aconteceram nesta semana e as pessoas foram vistas pela última vez durante a quarta-feira, dia 18.

Um dos casos, trata-se de uma jovem de 18 anos. Conforme Boletim de Ocorrência, feito na Central de Polícia Civil, trata-se de Andreia de Oliveira. Ela havia saído de casa por volta das 20h da quarta-feira, dia 18, para jogar bola e não retornou. Familiares tentaram manter contato através do telefone celular, mas ninguém atende. Ainda, de acordo com familiares, a jovem nunca saiu de casa sem comunicar.

O segundo caso envolve um homem de 28 anos. Trata-se de Ademir Ferreira da Cruz, morador do Distrito de Santo Antônio. De acordo com Boletim de Ocorrência, feito na Central de Polícia Civil, ele foi visto pela última vez às 20h30 da quarta-feira, dia 18. Ele teria saído com um veículo Cross Fox, cor cinza. Dentro do carro, estava a bolsa de sua companheira, Janete Laureano, com todos os documentos. Foi ela que fez o Boletim de Ocorrência, na Central de Polícia. Não há informações sobre o motivo do sumiço.

(Com informações do repórter André Krüger).