Um vídeo que está circulando nas redes sociais, whatsapp, está provocando questionamentos. O material, filmado possivelmente por uma câmera de celular, mostra um grupo de adolescentes puxando com carrinho de mão uma carga brita, que foi descarregada em via pública, para dentro da Escola João Theobaldo Magarinos, no bairro Vista Alegre. Esse trabalho teria sido feito nesta semana. Até então, a suspeita é que esse grupo de adolescentes poderia ser estudante do próprio educandário. Tal fato gerou questionamentos de algumas pessoas quanto a legalidade desse procedimento.



A reportagem da Rádio Aliança recebeu o material e manteve contato com a direção da Escola João Theobaldo Magarinos, que confirmou a informação. A professora Márcia Bet, designada para conversar com a reportagem da Rádio Aliança, confirma que um grupo de alunos realizou esse trabalho. Ela explica que o colégio desenvolve um projeto de educação ambiental, desde 1995, com a reutilização de material reciclável para a confecção de um parquinho infantil, no interior da escola. O local não estava sendo utilizado por falta de brita. De acordo com Márcia, esse material foi disponibilizado pela Prefeitura e um grupo de alunos, mediante autorização dos pais ou responsáveis, se disponibilizou e fez o trabalho voluntário de puxar a carga de brita para esse parquinho.



Conforme a professora Márcia Bet, os alunos "fizeram o trabalho com muito entusiasmo. Porque eles estavam fazendo isso para os alunos menores, do pré ao terceiro ano, que vão ocupar esse espaço que é o parque. Eles não fizeram isso de forma forçada. Tá tudo bem legalizada essa situação", acrescenta a educadora.



Márcia completa que o trabalho foi feito por um grupo de dez alunos que tem idade entre 14 e 17 anos.



A direção da escola disponibilizou para a reportagem da Rádio Aliança, as autorizações atribuídas aos pais desses alunos, permitindo que os adolescentes desenvolvessem esse trabalho voluntário em prol da escola.



A reportagem da Rádio Aliança também consultou o Conselho Tutelar de Concórdia. O órgão de defesa da criança e adolescente afirma que tem conhecimento do fato, também dispõe do material que está circulando nas redes sociais e está verificando a situação. Ainda não há um parecer sobre isso.