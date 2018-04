Acordo foi fechado no mês passado e valores terão vigência mesmo se outra empresa assumir o serviço no município.

Os trabalhadores da empresa Merlos Júnior, que opera o sistema de estacionamento rotativo, em Concórdia, tiveram confirmado nos últimos dias o reajuste salarial. O acordo foi fechado ainda no fim do mês passado entre a direção da empresa e o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Revendedoras de Combusntíveis e Derivados de Petróleo, Serviços de Lavagens de Veículos e Estacionamentos Rotativos de Chapecó e Região Oeste, Meio Oeste e Planalto Norte de Santa Catarina, o Sitercomoc.



Conforme o presidente da entidade, Juscemar da Maia Pavão, o acordo coletivo foi assinado no dia 28 de março, só faltando a homologação perante a Justiça do Trabalho. Ele explica que os aproximadamente 50 trabalhadores da operadora da área azul vão receber um aumento linear de 5%, o que faz com que o salário base da categoria vá para R$ 1.240,34. Com isso, o Vale Alimentação irá para R$ 15,00 por dia trabalhado. O valor de quebra de caixa, para os operadores da rua, foi para R$ 50,00. As clausulas sociais foram mantidas.



De acordo com o presidente do Sitercomoc, esse reajuste passa a ter vigor neste mês. Mesmo com o processo de saída da empresa de Concórdia, mediante rompimento do contrato, esse valor passa a ter vigência mesmo se outra empresa vier a assumir o serviço.