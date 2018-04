A entrega aconteceu no 3º Congresso Catarinense de Cidades Digitais que está sendo realizado em Lages/SC.

Acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Isidoro Simioni, o prefeito Rogério Pacheco está representando o município de Concórdia no 3º Congresso Catarinense de Cidades Digitais, evento este realizado na cidade de Lages/SC, nesta quinta, dia 19 e amanhã, 20 de abril.



Concórdia foi lembrada por sua política municipal de incentivo à inovação, lançada ainda em dezembro de 2017 pela secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do Projeto de Lei Nº 125/2017, encaminhado a câmara de vereadores e aprovado por unanimidade.



A ideia já era defendida pelo prefeito Rogério Pacheco muito antes de se tornar o chefe do poder Executivo. Ainda como vereador, Pacheco já trabalhava para a implantação de uma legislação específica que tratasse do tema de forma mais apropriada, justamente, por entender ser esta uma matriz estratégica e fundamental para potencializar e alavancar ainda mais o movimento econômico do município.



O prefeito disse que o reconhecimento por meio do prêmio recebido demonstra que estamos no caminho certo. “A tecnologia é sinônimo de evolução e é isso que buscamos e queremos implantar em nossa gestão, tornando-a mais eficiente e conectada com o progresso” – completa.



O secretário Wagner Simioni ressalta que, com a aprovação da lei de incentivo à inovação tecnológica, o município de Concórdia passará a fornecer incentivos e benefícios de forma regulamentada e com o foco no desenvolvimento econômico, social, ambiental e, a consequente melhoria dos serviços públicos.



A Política Municipal prevê a criação do Programa de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação; Conselho Municipal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação; Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Semana Municipal de Tecnologia e Inovação, além do Prêmio “Inovação Concórdia”.



O evento em Lages/SC está sendo realizado no Órion Parque Tecnológico e é promovido pelo instituto “Rede Cidades Digitais”.

(Fonte: ASCOM – Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Concórdia/SC)