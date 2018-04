Os custos mensais de produção de suínos e de frangos de corte calculados pela CIAS, a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa (www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias) subiram 7,28% e 4,71%, respectivamente, no mês de março em relação a fevereiro. O ICPSuíno/Embrapa fechou em 222,62 pontos, enquanto o ICPFrango/Embrapa chegou aos 209,16 pontos.





Os aumentos foram devidos, principalmente, às variações no item de custo “nutrição animal”. Os gastos com as rações subiram 7,11% em relação a fevereiro no caso dos suínos e 4,64% para os frangos de corte. No ano, a inflação apenas da nutrição já acumula 10,83% para os suínos e 8,69% para os frangos de corte.





O ICPSuíno aumenta desde julho de 2017, quando marcou 180,78 pontos. Apenas em 2018, o índice já subiu 11,10%. O ICPFrango também aumenta sucessivamente desde agosto de 2017, quando marcava 173,91 pontos. Em 2018, o índice dos frangos de corte já acumula 9,75%.





Com o aumento nos ICPs, o custo de produção do quilo de suíno vivo em ciclo completo em Santa Catarina passou de R$ 3,63 em fevereiro para R$ 3,89 em março. Já o custo de produção de frango de corte no Paraná, calculado a partir dos resultados de custos de produção para aviário tipo climatizado em pressão positiva, passou de R$ 2,58 para R$ 2,70 por quilo vivo em março. Ambos estados são usados como referência por serem os maiores produtores nacionais.





Os índices de custos de produção foram criados em 2011 pela equipe de socioeconomia da Embrapa Suínos e Aves e Conab.



(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa Suínos e Aves)