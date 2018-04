O réu Erisvaldo Pereira de Oliveira foi condenado a uma pena de 16 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de José Marcelo Ferreira da Silva. A sentença foi proferida na tarde desta quinta-feira, dia 19, durante Sessão do Tribunal do Júri, ocorrido no Fórum da Comarca de Ipumirim.

Ele é o segundo acusado de participação no homicídio. O outro réu, José Giliard dos Santos, já havia sido condenando a uma pena de 16 anos de prisão. Essa sentença foi proferida no dia 15 de dezembro do ano passado, durante Sessão do Tribunal do Júri, também ocorrido no Fórum da Comarca de Ipumirim.

O crime aconteceu no dia primeiro de abril de 2017, em uma residência no centro de Lindóia do Sul. A vítima foi morta por golpes de faca. Na denúncia do Ministério Público, os réus e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, quando houve uma discussão, o que motivou o crime.

O MP pronunciou os acusados por suposta prática de homicídio triplamente qualificado contra a vítima, por motivo fútil, em razão de a vítima "supostamente ter realizado comentários que não agradaram os denunciados"; com emprego de meio cruel, "à medida que atingiram principalmente o rosto da vítima, causando-lhe, inclusive, dentre outros ferimentos, a perda traumática dos dentes, e, posteriormente, esgorjaram-na mediante o uso de uma arma branca (faca)" e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque teria sido agredida pelos acusados, sem qualquer possibilidade de defesa, por se tratar de uma pessoa contra duas.





O Caso





O crime ocorreu no dia 1º de abril do ano passado, em Lindóia do Sul. O corpo foi encontrado pela manhã na sala de uma casa no centro, na Rua Anita Garibaldi. Ele estava em um colchão e com ferimentos feitos por faca. Os agressores foram encontrados pela polícia em Concórdia e em Ponte Serrada. Todos trabalhavam em um frigorífico.





(Com informações do repórter André Krüger).