Campanha do Sesi também vai iniciar no dia 23 de abril

Os municípios do Alto Uruguai Catarinense ainda vão receber nesta sexta-feira, 20 de abril, parte das doses para a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, que inicia na próxima segunda-feira, 23 de abril. Como a campanha atrasou em uma semana, a Gerência Regional de Saúde recebeu as doses apenas ontem. Em toda a região deverão ser imunizadas 37.184 pessoas, sendo 18.111 idosos.

A enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica da ADR de Concórdia, Noeli Hilleshem, explica que a vacina vai proteger contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B, que são os que tiveram mais prevalência no ano passado. A campanha será realizada no período de 23 de abril a 1º de junho. O Dia D está marcado para 12 de maio, quando os postos de saúde com salas de vacinação ficarão abertos das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Terá direito a receber a vacina gratuitamente as crianças com idade de seis meses a cinco anos, gestantes, mulheres até 40 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas sócio-educativas, detentos e funcionários do sistema prisional. Os professores e profissionais da área da saúde também fazem parte do público-alvo.

Sesi e clínicas particulares

A campanha de vacinação contra a gripe no Sesi também vai iniciar na próxima segunda-feira. Para a dose trivalente, o custo será de R$ 42,00 para as pessoas ligadas à indústria e R$ 50,00 para o público em geral. Para a vacina que protege contra quatro tipos do vírus será cobrado R$ 50,00 para quem tem vínculo com o setor industrial e R$ 70,00 para os demais. As clínicas particulares de Concórdia oferecem a dose tetravalente por R$ 90,00.