Definidas as semifinais da Etapa Municipal da Moleca Boa de Bola

Estão definidas as semifinais da categoria feminina da Etapa Municipal da Moleca Boa de Bola. Os jogos acontecem no campo da Comunidade de Linha São Paulo, no dia 26 de abril



EBM Nações x EBM Ângelo Ari Biesus

EBM Santa Rita x EBM Natureza



A Etapa Masculina será nos dias 24 e 25 de abril, a partir das 8h, no campo de Linha São Paulo.



As semifinais e finais, masculino e feminino, serão no dia 26 de abril, também em Linha São Paulo.