As equipes sub-15 e sub-17 do Concórdia Atlético Clube realizaram na tarde da quarta-feira, dia 18, o segundo teste antes da estreia no Campeonato Catarinense de Base, da Série A. O Galo do Oeste venceu o Ítalo Brasileiro, de Chapecó, pelo sub-15, por 1 a 0. Já pelo sub-17, os dois times empataram em 2 a 2. A base do CAC estreia no próximo dia cinco de maio contra o Joinville, no Norte do Estado.