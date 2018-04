As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina estão abertas a partir de hoje e seguem até 05 de junho. O edital prevê a contratação de novos servidores em cargos de nível médio e superior.

Os interessados devem acessar a página do concurso no site da Fundação Getúlio Vargas, para efetuar a inscrição. Para as vagas de nível superior a taxa é de R$ 85,00 e para os cargos de nível médio o valor aé de R$ 68,00.

As vagas disponíveis são para a secretaria do tribunal, em Florianópolis e, também, para as comarcas do estado. No total, estão disponíveis 26 vagas, além de formação de cadastro reserva de servidores. No nível superior, são oito cargos, com salários de R$ 6,1 mil, sendo eles Analista Administrativo, Analista Jurídico, Oficial de Justiça, Oficial da Infância e Juventude, Arquiteto, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil e Enfermeiro.

Os técnicos judiciários auxiliares, de nível médio que forem aprovados, vão receber R$ 3,5 mil. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogada por mais um período idêntico. O concurso, para todos os cargos, com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas vão ser aplicadas em Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Joaçaba, Itajaí, Canoinhas e Chapecó.