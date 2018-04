Um homem de 46 anos sofreu um acidente de trabalho no início da tarde desta quinta-feira, dia 19, no bairro dos Industriários. Segundo informações ele estava realizando um conserto em um cano da caixa d'água que fica atrás da casa quando escorregou e caiu de uma altura de aproximadamente três metros.

Ele caiu sobre uma estrutura de ferro e ficou com o pé direito preso nas ferragens. Um dos ferros chegou a atravessar o pé.



Bombeiros de Concórdia precisaram usar equipamentos hidráulicos para cortar os ferros e retirar a vítima do local, que fica atrás do imóvel. Uma equipe do SAMU também auxiliou no atendimento e conduziu o homem ao Hospital São Francisco.