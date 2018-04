JBS reajusta para baixo o preço do quilo do suíno vivo pago ao produtor

O Frigorífico JBS Foods reajustou para baixo no começo desta semana o preço do quilo do suíno, pago ao produtor. Agora, a companhia está remunerando em R$ 2,90. A queda acompanha tendência já feita por outras agroindústrias, que também reduziram em R$ 0,10 a remuneração no começo do mês passado.



Com isso, a JBS passa a pagar R$ 2,90 o quilo vivo. Apesar da queda, o valor é maior do que é pago pela Coopercentral Aurora e Pamplona, que pagam R$ 2,80. Por fim, a BRF paga R$ 3,00 o quilo vivo.