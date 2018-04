Os interessados podem fazer as inscrições até as 15h desta sexta-feira, dia 20, através do site www.aprendersc.srv.br. O processo pretende selecionar um médico em caráter temporário e um assistente social, para o cadastro reserva.

Os salários variam de R$ 4.189,13 a R$ 9.691,03, com jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas. As provas estão marcadas para o dia 05 de maio.

O valor das inscrições são de R$ 290,73 para a vaga de médico e R$ 125,67 para assistente social.