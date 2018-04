Zagonel era o projeto do PDT para as eleições de 2018

O PDT da região ainda não definiu se terá candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. O presidente da sigla em Concórdia, Edson Gonçalves, diz que o projeto inicial do partido era ter o vereador Closmar Zagonel (MDB), como candidato a deputado estadual. “Como a janela partidária não se abriu, não conseguimos viabilizar esse projeto”, enfatiza. Zagonel nunca escondeu o interesse de deixar o MDB e se filiar ao PDT.

A ex-prefeita de Seara, Laci Grigolo, e o vereador de Concórdia, Edno Gonçalves, são nomes cogitados para disputar as eleições pela sigla. “São nomes bons que podem somar com o fortalecimento do partido na região e no Estado”, afirma o presidente. Também é forte a tendência de o PDT de Concórdia apoiar a candidatura da prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva.

Na Câmara Federal, o PDT quer emplacar o nome de Manoel Dias. No entanto, ainda não está definido com os partidos que poderão compor uma aliança quem serão os candidatos. Para o governo do Estado, o PDT já manifesta apoio à candidatura de Gelson Merisio (PSD).