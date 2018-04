Uma idosa de 62 anos foi atropelada na rua 29 de Julho, no bairro Nazaré por volta das 8hs desta quinta-feira, dia 19. Segundo informações de testemunhas, com o impacto, ela foi arremessada por cerca de 8 metros. Ela sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de traumatismo craniano.

A vítima foi atendida no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários e conduzida para atendimento no pronto socorro do hospital São Francisco. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente. O veículo envolvido foi um Ford Fusion placas de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).