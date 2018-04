Familiares identificaram na tarde desta quarta-feira (18) o corpo do homem que foi morto com golpes de pedra em Linha Passo da Invernada, divisa entre Luzerna e Água Doce. De acordo com o perito e gerente do IGP/IML, Alexandre Tobouti, trata-se de Samuel dos Santos Moreira, 20 anos, natural de Irani.

O crime ocorreu no início da tarde desta terça-feira (17), quando a vítima foi atacada por duas ou três pessoas. O corpo foi encontrado caído próximo a um milharal, com o rosto desfigurado devido aos golpes. O IGP apontou esmagamento de crânio como a causa da morte do rapaz.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o homicídio, mas ainda possui poucas informações. Testemunhas viram de longe a briga que resultou na morte, e não conseguiram identificar os autores, que podem ter deixado o local de carro.

(Foto: Caco da Rosa)