O fornecimento de cimento asfáltico (CAP 50/70) está temporariamente suspenso pela Petrobras, nas refinarias REFAP, em Canoas (RS), devido a manutenção preventiva na indústria, e na REPAR, em Araucária (PR), por problemas na certificação e especificação técnica do produto. A medida está em prática desde o dia 10 de abril. A expectativa é que o fornecimento seja retomado na próxima semana. Por serem estes, os principais fornecedores para a nossa região, a medida tem causado alguns atrasos nos trabalhos de repavimentação, desenvolvidos pela Trix, bem como no tapa buracos, feito pela Secretaria de Urbanismo e Obras, por meio de empresa terceirizada.



A Administração Municipal, que faz a fiscalização da obra do esgotamento sanitário da Casan, em execução pela Trix, buscou as informações, com o objetivo de tranquilizar a população, pois não se trata apenas de um atraso nos trabalhos, mas sim, a ausência da principal matéria prima. Caso se confirme a estimativa de retomada do fornecimento, todos os trabalhos devem já se normalizar a partir da próxima semana. É o que espera o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, que afirma haver bastante demanda também no tapa buracos, realizado pela prefeitura.



Segundo Faganello, nesta semana, os trabalhos não foram paralisados por completo, mas bastante prejudicados. “Sem a massa asfáltica, estamos atendendo apenas as demandas que podem ser supridas com outros materiais, como cimento e paralelepípedos, no caso das vias de concreto e nos calçamentos”, informou.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)