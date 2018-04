Durante os próximos meses a diretoria da Fundação Celesc de Seguridade Social – Celos passará por mais de 50 cidades catarinenses apresentando aos participantes assistidos e ativos, os resultados dos investimentos em previdência e plano de saúde no ano de 2017. A agenda pelas agências regionais segue até junho e irá abranger todo o Estado. Nesta quinta-feira (19) é a vez de Concórdia e Joaçaba receberem a comitiva.



Este projeto tem como objetivo prezar pela transparência das informações com os seus participantes com a reponsabilidade de manter a confiabilidade e a conduta ética no trabalho desenvolvido e na gestão dos investimentos. “Nós estamos voltando a bater metas, a ver resultados positivos dos investimentos que realizamos. O país atravessou um momento difícil economicamente e claro que isso teve reflexo nos nossos rendimentos. Por isso realizamos uma forte reestruturação, estamos com uma carteira mais conservadora, capaz de garantir os benefícios que temos planejados e passar mais segurança aos nossos participantes”, afirma Ademir Zanella, Diretor-Presidente da Celos.



A Celos protege 8.536 famílias em Previdência Privada e os benefícios de aposentadoria pagos nos últimos três anos somam aproximadamente R$ 700 milhões. Hoje, a Fundação possui mais de 23 mil beneficiários em Plano de Saúde e conta com 376 especialidades médicas credenciadas.



Além da prestação de contas, durante a percorrida também será feito o lançamento do Portal da Transparência. “O participante tem agora total liberdade de acessar e buscar informações referentes aos investimentos que realizamos, planos assistenciais e custos administrativos. Tudo isso está detalhado e disponível em poucos cliques. Isso representa muito para a Celos e corresponde à nossa missão, a de ser transparente e responsável com cada benefício”, explica o Diretor-Presidente.



Para ter acesso às informações é necessário informar matrícula e senha na área reservada para o Portal da Transparência dentro do site da própria instituição, no endereço www.celos.com.br. Todos os dados disponibilizados serão atualizados regularmente.

(Fonte: Patrícia Melo)