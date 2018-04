Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira, 18. Foi na SC-283 em linha São Paulo, próximo a Pré-Moldados Nardi, interior de Seara.

A colisão frontal envolveu um Celta de Concórdia (MDT – 4585) condutor de iniciais A.G.S., 73 anos, e um Cobalt de Belo Horizonte (PXO - 4943) que era conduzido por M.F.C., 35 anos. Nos veículos estavam apenas os condutores que foram encaminhados com ferimentos leves ao Hospital São Roque pelo Corpo de Bombeiros de Seara que atendeu a ocorrência. No local o trânsito ficou em meia pista. A PM de Seara faz a orientação no local.

As causa do acidente serão apurada pela Polícia Rodoviária Estadual.

(Fonte: Belos FM)