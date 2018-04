A prisão ocorreu na ultima sexta-feira, dia 13, no interior de Concórdia

MP apresenta denúncia criminal contra dois homens flagrados com crack

Ministério Público entendeu que há elementos suficientes de que os acusados transportavam a droga para comercialização, razão pela qual denunciou ambos por tráfico de drogas.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou denúncia criminal contra dois homens flagrados transportando crack escondido em um veículo, vindos de Erechim/RS, no dia 13 de abril de 2018.

Na ocasião, após notícia anônima recebida pela Polícia Militar, os acusados foram abordados quando entravam na cidade e, em revista ao veículo, foi encontrada a droga escondida no filtro de ar do veículo.

Os acusados foram denunciados por tráfico de drogas, com causa de aumento de pena pelo transporte de drogas entre Estados da Federação (RS e SC), além da agravante da reincidência em relação a um deles.

Também foi pedida a manutenção da prisão preventiva do acusado reincidente, que já havia sido acolhida em audiência de custódia realizada no dia seguinte ao crime.





Por fim, o Ministério Público requereu o confisco do veículo apreendido, porque foi utilizado para o transporte de droga, conforme determina a Constituição Federal.

Agora, o processo irá para a Vara Criminal de Concórdia, onde será avaliado pelo Judiciário sobre a manutenção da prisão preventiva e o recebimento da denúncia.

