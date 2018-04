Pelo Ministério da Agricultura, as plantas da BRF que tiveram a exportação de carne de frango suspensa, já estão liberadas para voltar a vender para a União Europeia. A informação é do secretário de Estado da Agricultura, Airton Spies. Porém, agora resta saber como será a reação dos países do bloco europeu em relação ao embargo que o próprio Governo Federal impôs a venda de produtos para a Europa, por algumas unidades da companhia.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta quarta-feira, dia 18, o secretário de Estado da Agricultura, Airton Spies, destaca que, apesar dos rumores apontarem para um provável embargo definitivo da União Europeia para a carne de frango de algumas unidades da BRF, ainda não haveria uma posição tomada do bloco europeu em relação a esse assunto. "Agora a União Europeia deve se manifestar para ver se haverá o deslistamento de algumas plantas que estão nesse imbróglio. As demais podem voltar a vender", destaca o secretário. A expectativa é que uma decisão do bloco europeu seja tomada ainda nesta quarta-feira, dia 18.



Conforme a Secretaria Municipal da Agricultura, a União Europeia representa 10% do volume de toda a exportação. "Em Santa Catarina, são 15% do volume e 20% do valor. Tem um impacto muito grande", afirma o secretário Spies. Caso esse embargo definitivo se confirme, a medida afetaria o mercado de carne de frango em nível de Brasil. Haveria execesso de oferta do produto no mercado interno, o que forçaria uma readequação em outras empresas frigoríficas.



Conforme informado pela Rádio Aliança, o embargo imposto a algumas plantas da BRF par a venda de carne de frango à Europa iniciou no dia 16 do mês passado. O objetivo foi de dar explicações sobre a terceira Fasei da Operação Carne Fraca, intitulada Operação Trapaça, que visou vistoriar empresas e laboratórios para verificar a presença de salmonela no produto.

Além de Concórdia, as unidades da BRF de Douratos (MT), Serafina Corrêa (RS), Chapecó (SC), Capinzal (SC), Rio Verde (GO), Marau (RS), Francisco Beltrão (PR) e Nova Mutum (MT), também foram atingidas pela medida.