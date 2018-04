Aumentar a central de atendimento e comprar dois novos caminhões estão entre as prioridades.

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia está preparando uma série de ações para marcar os 40 anos da instituição, que serão comemorados no ano de 2019. Dentre as principais estão a melhoria na estrutura física e aquisição de veículos.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora, da Rádio Aliança, desta quarta-feira, dia 18, o presidente da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Nadir Matiello, destacou que uma dessas ações deve ocorrer ainda neste ano. Trata-se da melhoria na central de atendimento da coporação. "Hoje atendemos em um espaço de três metros quadrados. Queremos aumentar essa área para 40 metros quadrados, com tecnologia e acessibilidade", conta.



Para o ano de 2019, a corporação pretende adquirir dois caminhões novos. O custo desses veículos deve girar entre R$ 1,3 e R$ 1,5 milhões. Conforme Matiello, para essa compra já está alinhavada a campanha da contribuição através da fatura de energia elétrica, cujas visitas aos domicílios continuam, e emenda parlamentar do deputado estadual, Neodi Saretta, do PT concordiense.



Nesta semana, a associação realizou Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas do exercício de 2017. Conforme o presidente Nadir Matiello, as contas estão equilibradas e a previsão de orçamento para esse ano, visando manter as atividades, chega próximo de R$ 1,5 milhão.