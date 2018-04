O diretor de Planejamento da Prefeitura de Concórdia, Silviomar Bernardi, será o novo cheve de gabinete do Prefeito Rogério Pacheco. Ele assume no lugar de Neuri Comin, que nesta semana foi nomeado para ocupar o cargo de secretário Municipal da Educação.



Conforme informações levantadas pela reportagem da Rádio Aliança, a publicação no Diário Oficial do Município deve ocorrer ainda nesta semana. Ainda não há um nome para a vaga de Bernardi, no Planejamento.



Essa mudança no segundo escalão se deve à quarta alteração no quadro de secretários, anunciada pelo Executivo Municipal na última semana, em 17 meses. Comin, que ocupava o cargo de diretor de gabinete, foi para o cargo de Secretário Municipal da Educação no lugar de Márcia Calderolli, que pediu desligamento do cargo em função de questões particulares.