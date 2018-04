A manhã de quarta-feira, dia 18, movimentou a PM e os Bombeiros Voluntários. Dois acidentes envolvendo moto, carros e uma bicicleta foram registrados e duas pessoas ficaram feridas.

Os dois acidentes aconteceram por volta de 7:20h. Na Rua Tancredo Neves, próximo ao Posto Delta, uma bicicleta motorizada e um Gol placas de Concórdia bateram. O condutor da bicicleta teve escoriações e foi conduzido ao Hospital São Francisco. O motorista de um Corsa, que passava depois, não percebeu o acidente e acabou batendo na bicicleta e a arrastou por cerca de 50 metros.

Já na Rua Dr. Maruri, uma moto e um Ford Ka colidiram. Os dois têm placas de Concórdia. De acordo com as informações apuradas no local, a moto bateu atrás do carro, que baixava a velocidade para estacionar. O condutor da moto teve ferimentos nas pernas e também foi conduzido ao Hospital para avaliação médica.