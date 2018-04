Motociclista evadiu-se do local do acidente.

Um idoso ficou ferido após ser atropelado na área central de Concórdia. O fato foi registrado no começo da tarde desta terça-feira, dia 17, no trevo da 29 de Julho com a Marechal Deodoro. A vítima foi atingida por uma motocicleta, que acabou evadindo-se do local.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o homem de 64 anos, foi atendido com ferimentos e suspeita de fratura no braço esquerdo. Ele foi levado para o Hospital São Francisco de Concórdia.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente e orientar o trânsito.



(Com informações do repórter André Krüger)