Sintrial realiza Assembleia para tirada de pauta com trabalhadores

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, Sintrial, provome no fim de semana Assembleia para a tirada de pauta visando a negociação salarial para o ano de 2018. O encontro será na manhã do sábado, dia 21, a partir das 8h, na sede do sindicato.

A tirada de pauta será para os trabalhadores das empresas BRF, Lactallis, Farol, Copérdia e das panificadoras.

Conforme o presidente do Sintrial, Jair Baller, as propostas levantadas neste encontro serão encaminhadas na próxima semana.

O dirigente sindical prevê uma negociação diferente neste ano, em função da reforma da trabalhista. É a primeira tratativa a ser feita após essa reforma, colocada em vigor no fim do ano passado. "O objetivo é manter alguns benefícios que a gente vinha mantendo nos acordos coletivos", destaca Baller, ao falar sobre as clausulas sociais.