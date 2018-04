O Grupo de Escoteiros de Concórdia está realizando diversas atividades ao longo desse ano de 2018, para comemorar os 35 anos de atuação na Capital do Trabalho. Nesta semana, acontece a Semana dos Escoteiros, que vai culminar com um evento festivo na noite do próximo sábado, dia 21, com um jantar reunindo os atuais membros e ex-integrantes do grupo.



Na manhã desta terça-feira, dia 17, representantes da instituição estiveram no Mesa Redonda da Rádio Aliança para falar sobre o assunto. Conforme Vilson Haflinger, um dos diretores do grupo de Escoteiros de Concórdia, ao longo de todo o ano, haverá programação para marcar a data de 35 anos de escotismo em Concórdia.

O diretor-presidente do Grupo de Escoteiros de Concórdia, Agilnei Camillo, destaca que o grupo, hoje, conta com 122 membros, sendo 30 voluntários adultos escotistas e 82 jovens escoteiros, que tem idade de sete a 17 anos. Todos realizam atividades voltadas a o desenvolvimento de habilidades e de conscientização ambiental em encontros que são semanais.