Cinco jogos estão marcados para o fim de semana pelo Campeonato Municipa do Interior de Concórdia. Todas as partidas são pela série C. No sábado, dia 21, às 15h30, jogam:

Suruvi: Suruvi x Alto Suruvi

Linha Ouro: Linha Ouro x Cacimbo B

Boa Esperança: Boa Esperança B x Kennedy B

Pinha Poletto: Poletto B x Planalto B



No domingo, dia 22, também às 15h30:

Lageado Quintino: Lageado Quintino x Barra Bonita B