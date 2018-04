Crime aconteceu no interior de Luzerna, no começo da tarde desta terça-feira, dia 17.

Um homem foi morto no início da tarde desta terça-feira (17) em Linha Passo da Invernada, interior de Luzerna. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atacada por três pessoas, que usaram pedras para cometer o homicídio.

Polícia Militar e Bombeiros foram deslocados ao local, mas encontraram apenas a vítima sem os sinais vitais. O homem ainda não pode ser identificado, pois teve o rosto desfigurado.

Os policiais acionaram o IGP para recolher o corpo e a Polícia Civil para iniciar as investigações sobre o crime.

(Fonte: Caco da Rosa)