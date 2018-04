Moradores da Rua Renostro, do Bairro Flamengo, em Concórdia, reclamam das condições do local. As principais reclamações são a falta do sistema de coleta de esgoto e a falta de pavimentação, o que segundo eles, gera transtornos quando chove. Na manhã desta terça-feira, dia 17, eles acionaram a reportagem da Rádio Aliança para mostrar a situação.

Vários moradores se reuniram no local para reivindicar melhorias. “Quando chove a gente sai com sacolas nos pés, em função do barro”, relata a moradora Ivanete Gardino. “Precisamos de asfalto aqui”, reclama.

O vizinho também reclama do esgoto e fala dos impostos pagos. “A gente paga o IPTU e fica nesta situação. Tem esgoto correndo pela rua, aí passam carros, vira um lodo e ainda tem o cheiro”, comenta. “Precisamos do sistema de esgoto. Concórdia é uma cidade limpa, e nós queremos nossa rua limpa também”, solicita o morador Adilho.

Outra proprietária de imóvel na rua lembra que a pavimentação já foi prometida há bastante tempo. “Era pra ser asfaltado em 2012 e até agora nada. Nos disseram que nossa rua foi retirada da lista que receberia asfalto e queremos saber se é verdade e os motivos. A gente está aguardando. Será que não temos direito ao sistema de esgoto e asfalto? Do jeito que está não dá para deixar”, reclama a moradora Dilema.

O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, não fala em datas, mas conta que há sim um projeto de asfalto para a rua. “Existe um projeto de pavimentação e que prevê também toda a questão de drenagem, mas o problema dessa rua é que ela está em processo de regularização fundiária, ou seja, existem terrenos sem escrituras e aí ficamos impossibilitados de fazer uma infraestrutura maior”, explica. “Como vamos fazer a cobrança do asfalto, sem ter a documentação correta. Se houve promessa de uma administração anterior, não nos cabe julgar, mas nós só podemos trabalhar de acordo com a legislação”, detalha ele.

Faganello também relata que a manutenção é feita na rua. “A última foi feita em dezembro e já incluímos a rua na lista de prioridades para que a manutenção lá seja mais frequente”, destaca.