Rodada cheia no final de semana pelo Estadual da Liga Catarinense de Futsal. A quarta rodada da competição teve bons jogos e destaques.



Chave A

Começamos pela chave A que tem um novo líder. Mesmo sem jogar, a equipe da ADAF Saudades foi beneficiada pelo tropeço do Maravilha que foi até Palmitos e acabou sendo derrotado pela AAPF Palmitos pelo placar de 7 a 2 e assim perde os 100% de aproveitamento. Já a equipe da AAPF Palmitos conquista a segunda vitória na competição.



Em Dionísio Cerqueira, o Arsenal conquistou seus primeiros pontos. Em casa, recebeu aADBF Bom Jesus do Oeste e venceu pelo placar de 6 a 4 deixando a equipe da ADBF na lanterna e sem pontuar na chave.



Em Xanxerê, o Expressivo Futsal recebeu a equipe da Pinhalense e ficou no empate em 3 a 3. A equipe do Expressivo soma seu primeiro ponto no campeonato. Já a equipe da Pinhalense perdeu a chance de se isolar na liderança do Estadual.



Fechando a rodada da chave A, a equipe do Guarany Futsal de Xaxim recebeu o Seara Futsal e saiu com a vitória, Em jogo equilibrado, os donos da casa venceram pelo placar de 3 a 2 e somaram seus primeiros três pontos. A equipe do Seara caiu uma posição e segue com 4 pontos.



Chave B

Pela chave B a equipe da AGN Capinzal segue líder, porém tem companhia. Fora de casa, o AGN foi até Caçador e bateu a equipe da Liga Caçador de Futsal pelo placar de 7 a 2 e soma nove pontos.



Quem também soma nove pontos é a equipe do Lages Futsal que mantém os 100% de aproveitamento ao bater o Fraiburgo Futsal pelo placar de 6 a 1 jogando em Lages. O Fraiburgo segue sem vencer no Estadual.



Em Piratuba, a equipe da AEP Piratuba bateu o Cruzeiro Futsal pelo placar de 2 a 1 e chega aos 8 pontos no Estadual conquistando assim a primeira vitória em casa. Já o Cruzeiro segue sem vencer.



Fechando a rodada, em Lebon Régis, a equipe da AC. Coração do Contestado recebeu o Catanduvas Futsal e saiu derrotada pelo placar de 6 a 3. A equipe de Lebon ainda não venceu na competição enquanto que o Catanduvas chega a sua segunda vitória no certame.

(Fonte: Ascom/LCF)