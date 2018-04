A etapa municipal da Moleca Boa de Bola começou hojeã, às 8h, no campo do Esporte Clube Aeroporto, em Linha São Paulo. Os jogos envolvem a chave A da competição que reúne seis escolas. Participam da disputa Escolas Angelo Ari Biezus, Romeu de Sisti, Santa Rita, Eugênio Pozzo, Maria Petroli, e Giuseppe Sette. Escolas Santa Rita e Romeu de Sisti fizeram a primeira partida.Classificam-se duas equipes para a fase semifinal.

A chave B, feminina, será quarta-feira, no mesmo local, envolvendo as Escolas Natureza, Vidal Ramos Júnior, Nações, Concórdia, Parque de Exposições e CEM.

A etapa masculina será nos dias 24 e 25 de abril, a partir das 8h, no mesmo local, em Linha São Paulo.

As semifinais e finais, masculino e feminino, no dia, 26 de abril, no campo do Esporte Clube Aeroporto.

(Fonte: Prefeitura de Concórdia)