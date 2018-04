Objetivo é preparar a equipe no Campeonato Catarinense de base.

Base do Galo faz jogo-treino nesta quarta

Nesta quarta-feira (18) a equipe Sub-15 e Sub-17 do Galo entrarão em campo para mais um jogo-treino preparatório para a estreia no Campeonato Catarinense, o adversário será a equipe do Grêmio Italo de Chapecó.



Este será o jogo-treino de volta, já que na última quarta-feira (11) as equipes concordienses estiveram em Chapecó para o primeiro confronto, o sub-15 empatou em 0 a 0, já a equipe sub-17 do Galo venceu por 3 a 1.



Com a proximidade da estreia no Campeonato Catarinense, a comissão técnica vem organizando taticamente a equipe e treinando com muita intensidade os jovens atletas para que possam fazer uma boa competição.

(Fonte: Ricardo Artifon)