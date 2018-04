A Justiça de Capinzal negou liberdade a um preso em Ipira acusado de estupro de vulnerável. A defesa de A.A., 40 anos, ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi analisado pelo Judiciário e indeferido. Ainda foi negado o pedido de instauração de insanidade mental uma vez que a Justiça não encontrou nenhum elemento de prova sobre a alegação de transtornos psiquiátricos.



A Justiça entendeu que, mesmo laudo pericial não tendo atestado a existência de vestígios de ato libidinoso ou de violência, a suposta materialidade delitiva estaria presente em declarações, relatório psicológico e laudo pericial que detectou a presença de sangue humano no calção utilizado pela vítima.



O acusado foi preso por policiais civis e militares na manhã do dia 28 de fevereiro e está recolhido preventivamente ao presídio regional de Joaçaba. O crime teria ocorrido no final de janeiro, no interior de Ipira. O homem foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de supostamente ter estuprado o próprio sobrinho de três anos de idade. O processo tramita em segredo de justiça.



Fonte: Michel Teixeira