Concórdia é uma das cidades de Santa Catarina que têm o câncer como principal causa de morte. A informação é de uma pesquisa, divulgada no começo desta semana, pelo Observatório de Oncologia do movimento Todos Juntos Contra o Câncer, realizada em parceria com o Conselho Federal de Medicina.



Além da Capital do Trabalho, Blumenau e Jaraguá do Sul também têm no câncer o principal motivo de morte da população. Em termos percentuais, a incidência de óbitos por câncer é de 25% em Concórdia e Blumenau. Já Jaraguá do Sul tem 26%.



Depois aparecem, Curitibanos (19%), Xanxerê (24%), São Miguel do Oeste (25%), Fraiburgo (24%), Guaramirim (22%), São Lourenço do Oeste (25%) e Xaxim (25%).



De acordo com matéria do NSC Total, as possíveis causas para os resultados estariam o aumento na expectativa de vida e as consequentes mudanças genéticas em decorrência do envelhecimento da população; o alto índice de tabagismo e a estrutura para a identificação e registro de óbitos por câncer. Por fim, outro ponto levantado neste estudo, diz respeito às características genéticas da população no Sul, que apresentam maior predisposição para desenvolver o câncer de pele.