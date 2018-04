O montante é repassado aos municípios lindeiros, estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do governo federal.

A Usina Hidrelétrica Itá repassou no mês de março de 2018 aproximadamente R$ 2 milhões a título de compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos. Os valores repassados são divididos entre o governo federal, governos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e municípios lindeiros.



A compensação financeira é devida aos estados, ao governo federal e aos municípios, proporcionalmente à área atingida pelo reservatório da Usina, pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.



Em Santa Catarina os municípios contemplados receberam um total de R$ 429,9 mil. E o repasse para as cidades lindeiras ao reservatório foi dividido entre Alto Bela Vista que recebeu aproximadamente R$ 88,3 mil; Arabutã, R$ 661,4; Concórdia R$ 203,1 mil; Ipira R$ 260,58; Itá, R$ 78,3 mil; Peritiba, R$ 110,24; Piratuba, R$ 4,5 mil.



Já no Rio Grande do Sul o total repassado compreende o valor de R$ 383,5 mil. Sendo que o montante destinado às cidades lindeiras foi dividido entre Aratiba, que recebeu aproximadamente R$ 148,5 mil; Marcelino Ramos, R$ 66,4 mil; Mariano Moro, R$ 90,9 mil e Severiano de Almeida, R$ 26,4 mil.



O montante repassado a título de Compensação Financeira contempla também o governo Federal e Estaduais. No mês de março, a esfera federal recebeu R$ 397,6 mil. Já o Estado de Santa Catarina recebeu R$ 429,9 mil e o do Rio Grande do Sul recebeu R$ 383,5 mil. Desde que entrou em operação a Usina Hidrelétrica Itá já repassou mais de R$ 529 milhões em valores históricos pela compensação financeira pelo uso de recursos hídricos.

(Fonte: Camila Freitas/Ascom/UHE Itá)