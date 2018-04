Fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 16, no bairro São Miguel.

Adolescente apreendido com drogas e por desacato a polícia

Um adolescente foi apreendido na tarde desta segunda-feira, dia 16, por porte de entorpecente e por desacato a autoridade policial. O fato ocorreu por volta das 15h30, na rua João Baptista Segala, no bairro São Miguel. A guarnição chegou até esse caso através de denúncias. Conforme a PM, no local estava um adolescente de 16 anos que, ao ser abordado, teria dirigido palavras de baixo calão ao se dirigir aos policiais. Com ele, foi achada uma pequena quantidade de drogas. O Conselho Tutelar foi acionado e o adolescente foi levado para a Delegacia de Polícia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, DPCAMI.