A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia recebe o ônibus lilás para atender os municípios de Irani, Alto Bela Vista, Peritiba, Concórdia, Ipumirim, Arabutã e Xavantina.



O objetivo é integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, justiça, segurança pública e da rede da assistência social.



O Ônibus Lilás faz parte do programa do governo federal aderido pelo governo do estado de Santa Catarina, “Mulher: Viver sem Violência”, através de campanhas permanentes com as unidades móveis Mulheres e Cidadania.



Agenda - Os municípios que receberão a visita do ônibus lilás na regional de Concórdia:



Segunda-feira: Município de Irani ( 16)

Terça-feira: Município de Alto Bela Vista (17)

Quarta: Município Peritiba (18)

Sexta-feira: Município de Concórdia (20)

Segunda-feira: município de Ipumirim (23)

Terça-feira: município de Arabutã (24)

Quarta-feira: munícipio de Xavantina (26)

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)