Lista com os nomes para concurso da prefeitura é publicada

Já está publicada a lista com o nome dos candidatos que vão prestar o concurso público para a Prefeitura de Concórdia. As informações estão divulgadas no site da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Fepese, que é a empresa responsável pelo concurso. A publicação ocorreu por volta das 16h desta segunda-feira, 16 de abril. Para conferir a listagem basta acessar o endereço eletrônico concursoconcordia.fepese.org.br.

O concurso público da Prefeitura de Concórdia deste ano bateu recorde em procura, com 3.905 inscrições homologadas. No último concurso realizado em 2015 foram registrados 1.660 candidatos.

Os candidatos que quiserem questionar a homologação das listas deverão fazê-la nos dias 17 e 18 de abril. Na segunda-feira, dia 23, será divulgado o resultado dos recursos e na terça, 24, o local de realização das provas, que estão marcadas para o domingo, 29 de abril.

O cargo que teve a maior procura foi agente administrativo em que 651 pessoas se inscreveram para disputar duas vagas, mais o cadastro de reserva. O salário para essa função é de 2.032,59 para carga horária de 35 horas semanais. O segundo cargo que mais teve inscritos foi engenheiro civil em que 332 pessoas vão disputar uma única vaga, com salário de R$ 6.695,99 para 35 horas semanais. O cargo de arquiteto é o terceiro mais procurado com 293 inscrições para uma vaga. O salário e a carga horária são os mesmos da engenharia.

Número de inscritos por cargos

Administrador de Redes – 20 inscritos

Agente Administrativo –651 inscritos

Agente Administrativo (FMEC) - 129

Agente da Autoridade de Trânsito - 38

Agente de Alimentação e Nutrição - 85

Agente de Serviços Gerais (Zelador) - 140

Agente Social - 98

Arquiteto - 293

Assistente Social - 53

Atendente de Consultório Odontológico - 16

Auxiliar de Creche - 68

Desenhista - 61

Enfermeiro - 61

Engenheiro - Civil - 332

Farmacêutico 53

Fiscal de Obras e Posturas - 27

Fiscal de Tributos - 202

Jornalista - 40

Médico - 23

Médico do Trabalho - 1

Motorista (veículo leve, caminhão truck e ônibus) - 94

Nutricionista - 40

Operador de Equipamentos (moto niveladora, retroescavadeira, mini carregadeira, trator de lâmina, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, trator agrícola e rolo vibro compactador) - 46

Procurador - 155

Psicólogo - 79

Secretário Escolar - 27

Servente Braçal 58

Técnico em Enfermagem - 81

Tesoureiro - 93

Topógrafo - 13

Agente Administrativo (IPRECON) - 121

Especialista em Educação - Orientador Educacional - 21

Especialista em Educação – Psicopedagogo - 6

Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 116

Professor - Arte - 21

Professor – Braille - 1

Professor – Ciências - 27

Professor - Educação Especial - 14

Professor - Educação Física - 76

Professor - Educação Infantil - 284

Professor – Geografia - 28

Professor – História - 37

Professor - Interprete de Libras - 2

Professor - Língua Estrangeira – Inglês - 12

Professor - Língua Portuguesa - 29

Professor – Matemática - 33

Vagas oferecidas

Das 45 funções oferecidas, apenas 11 oferecem mais de uma vaga, sendo a maioria delas na área da Educação. As funções com mais de uma vaga são: Agente Administrativo (2), Auxiliar de Creche (3), Secretário Escolar (2), e professores de Artes (2), Anos Iniciais (5), Ciências (2), Educação Infantil (5), Geografia (2), História (2), Matemática (2) e Educação Especial (2). As demais oferecem uma vaga, mais cadastro de reserva. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.