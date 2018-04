UnC tem inscrições abertas para processo seletivo com vagas para Concórdia

O processo vai selecionar 15 pessoas para cargos técnicos administrativos, que precisam ter nível de escolaridade entre fundamental e superior. Os interessados têm até o dia 20 para fazer as inscrições no Campus de interesse. Com carga horária semanal de 42h, a remuneração dos aprovados varia entre R$ 1.218,10 e R$ 3.568,10.

Para Concórdia há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, agente de vendas, assistente de marketing, assistente de informática e auxiliar financeiro. Também há vagas em Canoinhas, Rio Negrinho, Mafra, Curitibanos e Porto União.

O seletivo será realizado através de prova escrita e análise de certificados de cursos de aperfeiçoamento e terá validade de um ano.

