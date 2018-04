A partir das 12h desta segunda-feira será divulgada a lista com as inscrições homologadas

O concurso público da Prefeitura de Concórdia bateu recorde de procura. No total, 3.905 pessoas tiveram a inscrição homologada para 68 vagas disponibilizadas. No último concurso realizado em 2015 foram registrados 1.660 candidatos.

A lista completa com o nome dos candidatos será divulgada no site da Fepese, empresa responsável pela organização do concurso, a partir das 12h desta segunda-feira, 16 de abril. Se os inscritos tiverem algum questionamento referente à homologação, deverão fazê-lo nos dias 17 e 18 deste mês.

O cargo que teve a maior procura foi o de agente administrativo em que 651 pessoas se inscreveram para disputar duas vagas, mais o cadastro de reserva. O salário para essa função é de 2.032,59 para carga horária de 35 horas semanais. O segundo cargo que mais teve inscritos foi engenheiro civil em que 332 pessoas vão disputar uma única vaga, com salário de R$ 6.695,99 para 35 horas semanais. O cargo de arquiteto é o terceiro mais procurado com 293 inscrições para uma vaga. O salário e a carga horária são os mesmos da engenharia.

A prova escrita do concurso será realizada no dia 29 de abril, com duração de quatro horas, a partir das 8h, sendo que os portões fecham 20 minutos antes, às 7h40. Os locais serão divulgados no dia 24 de abril, no site da Fepese e da Prefeitura de Concórdia.

Número de inscritos por cargos

Administrador de Redes – 20 inscritos

Agente Administrativo –651 inscritos

Agente Administrativo (FMEC) - 129

Agente da Autoridade de Trânsito - 38

Agente de Alimentação e Nutrição - 85

Agente de Serviços Gerais (Zelador) - 140

Agente Social - 98

Arquiteto - 293

Assistente Social - 53

Atendente de Consultório Odontológico - 16

Auxiliar de Creche - 68

Desenhista - 61

Enfermeiro - 61

Engenheiro - Civil - 332

Farmacêutico 53

Fiscal de Obras e Posturas - 27

Fiscal de Tributos - 202

Jornalista - 40

Médico - 23

Médico do Trabalho - 1

Motorista (veículo leve, caminhão truck e ônibus) - 94

Nutricionista - 40

Operador de Equipamentos (moto niveladora, retroescavadeira, mini carregadeira, trator de lâmina, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, trator agrícola e rolo vibro compactador) - 46

Procurador - 155

Psicólogo - 79

Secretário Escolar - 27

Servente Braçal 58

Técnico em Enfermagem - 81

Tesoureiro - 93

Topógrafo - 13

Agente Administrativo (IPRECON) - 121

Especialista em Educação - Orientador Educacional - 21

Especialista em Educação – Psicopedagogo - 6

Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 116

Professor - Arte - 21

Professor – Braille - 1

Professor – Ciências - 27

Professor - Educação Especial - 14

Professor - Educação Física - 76

Professor - Educação Infantil - 284

Professor – Geografia - 28

Professor – História - 37

Professor - Interprete de Libras - 2

Professor - Língua Estrangeira – Inglês - 12

Professor - Língua Portuguesa - 29

Professor – Matemática - 33

Vagas oferecidas

Das 45 funções oferecidas, apenas 11 oferecem mais de uma vaga, sendo a maioria delas na área da Educação. As funções com mais de uma vaga são: Agente Administrativo (2), Auxiliar de Creche (3), Secretário Escolar (2), e professores de Artes (2), Anos Iniciais (5), Ciências (2), Educação Infantil (5), Geografia (2), História (2), Matemática (2) e Educação Especial (2). As demais oferecem uma vaga, mais cadastro de reserva. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Fonte: Édila Souza / ASCOM Prefeitura de Concórdia